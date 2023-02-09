AHBAP Koordinasyon Merkezi ünlü yıldızlarla son hız çalışıyor! "Herkes elinden geleni yapıyor!"

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik deprem sonrası Türkiye tek yürek oldu. AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent birçok ünlü yıldızla beraber bölgede ihtiyaç olan malzemeleri temin ediyor ve depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

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AHBAP Koordinasyon Merkezi ünlü yıldızlarla son hız çalışıyor! "Herkes elinden geleni yapıyor!"

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası birçok ünlü yıldız depremzedeler için bağışta bulunmuş ve ellerinden gelen yardımları yapmışlardı. AHBAP Derneği kurucusu olan ünlü şarkıcı Haluk Levent ise AHBAP Koordinasyon merkezinde birçok ünlü isimle birlikte süreci hızlı bir şekilde yöneterek afet bölgesindeki depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarda bulunuyorlar.

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HALUK LEVENT VE ÜNLÜ YILDIZLAR İŞ BAŞINDA

Haluk Levent sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir video paylaşmış ve videoda Özge Özpirinçci, Kıvanç Tatlıtuğ, İrem Helvacığlu, Oktay Kaynarca, Kenan İmirzalıoğlu ve Kenan Kasabalı son hız yardım çalışmalarına devam ettikleri görülüyor.

"ELİNDEN GELEN HER ŞEYİ HERKES YAPIYOR"

Haluk Levent gibi birçok ünlü isimle çalışmalarına son hızla devam ettiklerini paylaşarak şu ifadelerde bulundu: "Sağ olsunlar dostlarım geldiler, birçok yerle pazarlık yaptık, indirimler aldık. Bölgeye hemen göndereceğimiz ilk etapta iki bin çadırı hemen sabaha ayarladık. Tırlarımızı bölgeye gönderiyoruz. Sağ olsun Kıvanç Kasabalı burada notlarımızı aldı. Özge Özpirinçci burada yurtdışı ile görüşüyor, çok iyi ingilizcesi var. Sevgili Kenan İmirzalıoğlu güneş panelleri ile ilgili görüşüyor. Sevgili Kıvanç Tatlıtuğ ise bölgeye tırların nasıl girebileceği konusunda yetkililerle görüşüyor. Sevgili Oktay Kaynarca sabahtan beri başını saçını yoldu, elinden gelen her şeyi herkes yapıyor. Sonra tekrar gelişmelerden haber vereceğiz. Sağ olun" sözleriyle işine devam etti.

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