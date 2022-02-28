Ahd-İ Atik ne demek, TDK'ya göre Ahd-İ Atik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ahd-i Atik ne demek? Ahd-i Atik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Ahd-i Atik kelimesi. Peki Ahd-i Atik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ahd-i Atik nedir, Ahd-i Atik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AHD-İ ATİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ahd-i Atik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ahd-i Atik kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre Ahd-i Atik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tevrat

