Ahfat ne demek, TDK'ya göre Ahfat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ahfat ne demek? Ahfat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ahfat kelimesi. Peki ahfat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ahfat nedir, ahfat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AHFAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ahfat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ahfat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre ahfat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Erkek torunlar

