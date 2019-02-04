Ahi Baba’dan vatandaşa uyarı

Kırşehir Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk (Ahi Baba), vatandaşın alışverişe çıkmadan en az 4-5 market dolaşarak fiyat karşılaştırmalarını istedi.

Oda Başkanı Öztürk, açıklamasında, "Ülkemizdeki tarım ürünlerinde tekelleşmeye bağlı olarak fiyat istikrarsızlığı var. Aynı ürünün fiyatı "A markette ve B markette" farklılık gösteriyor. Vatandaşlarımız alışveriş yaparken alternatif fiyatları öğrenmek için en az 4-5 market gezmeli."dedi.

Piyasa ve ürün karşılaştırılmasının iyi yapılması gerektiğini belirten Öztürk, "Piyasa araştırması ve ürün karşılaştırması çok iyi yapılmalı. Bilinçli tüketici olarak ihtiyaç listesi hazırlamadan çarşıya çıkılmamalı. Gereksiz harcamaların önüne geçmek için alışverişte ihtiyaç listesi temel alınmalı. Marketler eskiden semt pazarlarıyla rekabet etmek için fiyatları indirip müşteri çekiyordu. Şimdi pazarlarda tezgahlar yarı yarıya azalınca rekabet edecek kimse kalmadı. Dolayısıyla arz talep dengesizliğine de bağlı olarak fiyat istikrarı bozuldu. Şu anda tezgahlarda sebze ve meyve fiyatları cep yakıyor. Burada tüketicilere de büyük görev düşüyor. Evin hanımları ve ailenin reisleri eve en yakın marketten tüm alışverişini hızlıca yapıp kazançlı çıktığını sanmasın." diye konuştu.

Vatandaşların piyasadaki ürün fiyatlarına hakim olmadan alışveriş yaptığında zararlı çıktığını anlatan Esnaf Odaları Birliği Başkanı Öztürk, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Bugün patlıcan, biber gündemde yarın portakal, limon gündem konusu olur. Gündemde sebze meyve olunca vatandaş diğer ürünlerin fiyatına çok fazla dikkat edemiyor. Kasaya gelinceye kadar ki stantlarda fiyatların ne kadar değiştiğine hepimiz şahit oluyoruz. Akıllı tüketici, bundan zarar görmemek için alternatif yerlerden fiyat karşılaştırması yapmalı. Bir kg yerine 500 ya da 250 gram ürün almaktan çekinmemeli.

Eğer her zaman dillendirdiğimiz Perakende yasası tam olarak uygulanabilmiş olsaydı herkesin mahallesinde manav ve bakkal amcalar olurdu. Şimdi bu manavlar yok, pazar esnafı da müstahsilden ürün alacak durumda olmadığı için tezgah açamıyor. Böyle bir ortamda arz talep dengesinin bozulması kaçınılmaz. Fiyat analizi yapmak zorlaşıyor."

Kaynak: İHA