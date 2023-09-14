Ahilik kutlamaları öncesi esnaf yüzde 50 indirim yaptı

Kırşehir'de 36.'sı kutlanacak Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin çağrısı üzerine esnaf, ürünlerinde yüzde 50 indirime gitti.

Kırşehir'deki Ahi esnafı, heyecanla beklenen kutlamalar öncesinde büyük bir indirim fırsatı sunuyor. Ürünlerinde yüzde 50 indirime giden esnaflar, kutlama programı boyunca bu avantajdan vatandaşların yararlanmasını sağlayacak. Berber, kuaför, kahvaltı salonu, matbaacı, çaycı gibi birçok alanda faaliyet gösteren esnaflar; kutlamalar öncesinde yerli ve şehir dışından kutlamalara katılacak insanlara avantajlar sunuyor.

Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk liderliğindeki esnaf odaları birliği; kutlamaların birlik ve beraberlik içinde geçmesi için çağrıda bulunuyor. Öztürk, kutlamalar öncesi yaptığı çağrıda; "Kırşehir'de yaşayanlar ve ziyaretçiler, bu indirimli alışveriş fırsatını değerlendirmek için Ahi esnaflarını ziyaret edebilirler. Bu kampanya sayesinde hem yerel ekonomiye destek olabilir hem de kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz. Ben değil biz felsefesiyle hareket ederek kutlamaların merkezine yakışır şekilde davranalım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)