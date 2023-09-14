Ahilik kutlamaları öncesi esnaftan yüzde 50 indirim

Kırşehir'de 36.'sı kutlanacak Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin çağrısı üzerine esnaf, ürünlerinde yüzde 50 indirime gitti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Ahilik kutlamaları öncesi esnaftan yüzde 50 indirim

Kırşehir'de 36.'sı kutlanacak Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin çağrısı üzerine esnaf, ürünlerinde yüzde 50 indirime gitti.

Kırşehir esnafı, heyecanla beklenen Ahilik Haftası kutlamaları öncesinde büyük bir indirim yaptı. Ürünlerinde yüzde 50 indirime giden esnaflar, kutlama programı boyunca bu avantajdan vatandaşların yararlanmasını sağlayacak. Berber, kuaför, kahvaltı salonu, matbaacı, çaycı gibi birçok alanda faaliyet gösteren esnaflar, yerli ve şehir dışından kutlamalara katılacak olanlara avantajlar sunuyor.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, kutlamaların birlik ve beraberlik içinde geçmesi çağrısında bulunarak, "Kırşehir'de yaşayanlar ve ziyaretçiler, bu indirimli alışveriş fırsatını değerlendirmek için Ahi esnaflarını ziyaret edebilirler. Bu kampanya sayesinde hem yerel ekonomiye destek olabilir hem de kaliteli ürünleri uygun fiyatla satın alabilirsiniz. Ben değil biz felsefesiyle hareket ederek kutlamaların merkezine yakışır şekilde davranalım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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