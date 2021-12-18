Ahir Vakit ne demek, TDK'ya göre Ahir Vakit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ahir vakit ne demek? Ahir vakit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ahir vakit kelimesi. Peki ahir vakit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ahir vakit nedir, ahir vakit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AHİR VAKİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ahir vakit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ahir vakit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İnsan ömrünün son yılları



AHİR VAKİT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Ahir vaktinde sıkıntı çekti.

