Ahir Zaman ne demek, TDK'ya göre Ahir Zaman kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ahir zaman ne demek? Ahir zaman TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ahir zaman kelimesi. Peki ahir zaman ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ahir zaman nedir, ahir zaman kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AHİR ZAMAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ahir zaman kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ahir zaman kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Son zaman

- Dünyanın son günleri, kıyametin kopmak üzere bulunduğu günler veya yıllar

