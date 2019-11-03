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  3. Ahırda çıkan yangında 1 büyükbaş hayvan telef oldu

Ahırda çıkan yangında 1 büyükbaş hayvan telef oldu

Zonguldak'ın Belcuma beldesinde akşam saatlerinde ahırda yangın çıktı. Çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan kurtarılırken bir büyükbaş hayvan telef oldu.

Ahırda çıkan yangında 1 büyükbaş hayvan telef oldu

Zonguldak'ın Belcuma beldesinde akşam saatlerinde ahırda yangın çıktı. Çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan kurtarılırken bir büyükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Beycuma beldesi, Kasımlı Mahallesi'nde akşam saatlerinde Nadi Kaygısız isimli şahsın ahırında ilk belirlemelere göre elektrik kaçağından yangın çıktı. Yangında ahırda bulunan 5 büyükbaş hayvandan 4'ü jandarma ve vatandaşlar tarafından kurtarılırken 1'i telef oldu. Yangına çevre belediyelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın başka eve sıçramadan kontrol altına alındı.

Kaynak: İHA

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