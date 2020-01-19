Ahırın duvarını kırıp 57 koyunu çaldılar

Diyarbakır'da bir çiftliğe giren hırsızlar, duvarı kırıp değeri yaklaşık 60 bin lirayı bulan 57 koyunu çalarak kayıplara karıştı.

Diyarbakır-Ergani yolu üzerinde Şehmuz Demir'e ait 60 koyundan 57'si ahırını duvarı kırılarak çalındı. Dün sabah hayvanlarına yem vermek için ahıra giden Demir, 60 koyundan sadece 3 tanesinin kaldığını gördü. Neye uğradığını şaşıran Demir, ahırın hemen yanında olan sonradan yerleştirilen duvarın kırık ve çitlerin de açık olduğunu gördü. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, duvarın kırılıp hayvanların çalındığını tespit etti. Demir, hırsızlardan şikayetçi olarak, hayvanlarının bulunmasını istedi.

"Yaklaşık 60 bin liralık zararım var"

Yaklaşık 60 bin liralık zararının olduğunu belirten Şehmuz Demir, hırsızların tanıdık olduklarından şüphelendiğini söyledi. Demir, "Çiftlik personeliyim, kendimize ait 60 koyunumuz vardı, burada besliyorduk. Gece saat 02.00'da bu duvarı kırıp çalmışlar, içlerinden biri kaçmış, kameranın olduğu tarafa gitmiş, hırsızlar da kameraların yerini bildiği için onu yakalamamışlar. Sabah geldik duvarı böyle gördük, 60 bin TL civarı zararımız var. O kadar emek harcadık, varımı yoğumu koydum bunlara. Bir şey yapamadım, jandarma çağırdım. Jandarma buralara baktı, çevrede şüphelendiği araç plakaları var, onları kontrol ediyorlar. İnşallah bir şey çıkar. Bu çevreden biri hırsızlar, çünkü gelip bu duvarın sonradan yapılan duvar olduğunu, rahatlıkla kırılabileceğini bilmez. Adam profesyonelce yapmış işi. Şikayetçi olduk, bunların bulunmasını istiyoruz. Ailemle beraber çalışıyorum. 3 yıllık emeğim, arabam vardı, onu da satıp aldım kuzuları, onlar da gitti. Bunu yapanların bulunmasını istiyoruz" dedi.

Jandarma ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlatırken, Şehmuz Demir'in çalıştığı çiftlikte kendi imkanları ile bir ahır yapıp, bütün birikimi ile 60 koyun aldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA