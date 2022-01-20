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Ahırlamak ne demek, TDK'ya göre Ahırlamak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ahırlamak kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ahırlamak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ahırlamak nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ahırlamak kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ahırlamak ne demek, TDK'ya göre Ahırlamak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ahırlamak ne demek? Ahırlamak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ahırlamak kelimesi. Peki ahırlamak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ahırlamak nedir, ahırlamak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

AHIRLAMAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ahırlamak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ahırlamak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hayvan ahırda uzun süre kalıp hamlaşmak

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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