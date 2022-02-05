Ahıska Türkleri ne demek, TDK'ya göre Ahıska Türkleri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ahıska Türkleri ne demek? Ahıska Türkleri TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Ahıska Türkleri kelimesi. Peki Ahıska Türkleri ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ahıska Türkleri nedir, Ahıska Türkleri kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AHISKA TÜRKLERİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ahıska Türkleri kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Ahıska Türkleri kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gürcistan'ın Türkiye sınırlarına yakın bölgelerinde yaşamış olan ancak İkinci Dünya Savaşı sonlarında Sovyetler Birliği'nin değişik bölgelerine sürülen Türkler, Mesket Türkleri

