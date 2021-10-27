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Ahit ne demek, TDK'ya göre Ahit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ahit kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ahit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ahit nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ahit kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ahit ne demek, TDK'ya göre Ahit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ahit ne demek? Ahit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ahit kelimesi. Peki ahit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ahit nedir, ahit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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AHİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ahit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Ahit kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre ahit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kendi kendine söz vererek bir işi üzerine alma, ant
- Antlaşma
- Devir, zaman

AHİT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Ahdim olsun, bu işi yapacağım.

AHİT KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- ahde vefa
- ahde vefa etmek

AHİT KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- ahitname, ahdetmek, Ahd-i Atik, Ahd-i Cedit

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