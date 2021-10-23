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Ahlak Kumar Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü harekete geçti! Eğlence mekanlarına eş zamanlı denetim!

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Beyoğlu, Şişli, Sarıyer, Kartal, Bağcılar ve Esenler'deki 55 eğlence mekanında eş zamanlı denetim yapıldı.

Ahlak Kumar Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü harekete geçti! Eğlence mekanlarına eş zamanlı denetim!

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde,130 personel ve 65 ekibin katılımıyla Beyoğlu, Şişli, Sarıyer, Kartal, Bağcılar ve Esenler'deki 55 eğlence mekanında eş zamanlı denetim yapıldı.

Ekipler, 1214 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaparken, 1 kişinin arandığı tespit edildi.

Denetimlerde, 3 mekanda TAPDK belgesi olmadan açık içki servisi yapılması nedeniyle tutanak tutulurken, 5'i yabancı uyruklu olmak üzere 47 kadının konsomatris olarak ve 2 kişinin sigortasız çalıştırıldığı belirlendi.

Sigortasız çalıştırılan 2 kişi ve 47 kadın, işlemler için Ahlak Büro Amirliğine sevk edildi.

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