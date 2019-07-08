Ahlak polisinden büyük Bursa uygulaması

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez ilçelerde çok sayıda alkollü mekanda denetim yaptı. Denetimde konsomatris çalıştıran mekanlara ceza kesen ekipler, aranması olan 2 kişiyi de gözaltına aldı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Bursa emniyetine bağlı görev yapan çok sayıda polis ekibiyle birlikte merkez Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde alkollü mekanlarda uygulama yaptı. Uygulama kapsamında 21 mekanı denetleyen ekipler 751 şahsın UYAP sorgusunu yaptı. Sorgulanan şahıslardan dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ile asker kaçağı olan 1 kişi yakalandı. Ekipler mekanlara eğlenmeye giren bir şahsın üzerinden de bir miktar metamfetamin ile esrar maddesi ele geçirdi.

Ahlak polisi konsomatris çalıştırdığı tespit edilen 1 mekan ile sigara içildiği belirlenen 8 iş yerine idari para cezası kesti. Ekipler geç saate kadar denetimlerine devam etti.

Kaynak: İHA