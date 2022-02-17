Ahlakça ne demek, TDK'ya göre Ahlakça kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ahlakça ne demek? Ahlakça TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ahlakça kelimesi. Peki ahlakça ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ahlakça nedir, ahlakça kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AHLAKÇA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ahlakça kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ahlakça kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ahlak anlayışına göre, ahlak değerleri bakımından, ahlaken



AHLAKÇA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Hepsinin başında iş olmazsa ahlakça çürür insan.

