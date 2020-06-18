Ahlat-Avrasya Kültür Şenlikleri 3 günden 6 güne çıkarılacak

Bitlis'in Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Ahlat-Avrasya Kültür Şenlikleri hazırlıklarının korona virüs engeline takılmadan tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, "Biz de bu süreç içerisinde aldığımız yeni bir kararla festivali 3 günden 6 güne çıkaracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Ahlat'ta 2 gün ağırlamanın hazırlığı içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, "Bunun için de festivalimize şimdiden yoğun bir ilgi olduğunu görmekteyiz. Ahlat-Avrasya Kültür Şenliklerinin yapılmasında bizler bir engel görmüyoruz. Festival çalışmalarımızı büyük bir hızla yürütüyoruz. Konu bu yıl sadece Ahlat'ta festival de değil. Festival bizim için çok önemli ancak Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin açılışında Cumhurbaşkanımızı en az Ahlat'ta 2 gün ağırlayacak şekilde bir hazırlık içerisindeyiz. Bunun için de festivalimize şimdiden yoğun bir ilgi olduğunu görmekteyiz. Biz de bu süreç içerisinde aldığımız yeni bir kararla festivali 3 günden 6 güne çıkaracağız. Yani her yıl 24-26 Ağustos tarihlerinde kutladığımız festivalimizi bu yıl 3 gün de geriye çekerek kutlayacağız. Özellikle Bitlis'in ev sahipliğinde kusur etmeyeceği, il ve ilçeleri ile Ahlat'taki ev sahipliğini doğru yapacağını ümit ediyoruz" dedi.

"Cumhurbaşkanımızın Doğu ve Güneydoğu'yu kucaklayıcı bir anlayışla burada bir külliye inşa etmeleri, Doğu'daki halkın tarihine, geçmişine ve insanına vermiş olduğu önem bizi çok ilgilendiriyor" diyen Ahlat Belediye Başkanı Çoban, şöyle konuştu:

"Burası sembolik ve burayı doğru görmeniz lazım. Bütün şark vilayetleri adına Cumhurbaşkanımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Burası bizim Asya bağımızı da tanzim ediyor. Çünkü Anadolu'yu yurt yaparken Ahlat'tan girdik. Böyle olunca da Sultan Alparslan anısına, tarihimize böyle sahiplenmeyi en üst devlet ricalinden görmek yeniden milleti ümitlendirmiştir. Bu millet devlet ve toprak bütünlüğünü tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu da bizi ziyadesiyle memnun ve mutlu etmiştir. Bu aynı zamanda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bir santimetrekare toprağımızdan tavizimizin olmadığı gibi Doğu'da bir tek insanımızdan da vazgeçmişliğimiz yoktur mesajıdır. Bütün insanlığımızı kucaklama anlamındadır. Bu işin farklı boyutudur. Ancak Cumhurbaşkanımızın burada ağırlayacağı misafirleri ve festivaller, bölgede yeni bir cazibe merkezinin inşa olduğunu göstermektedir. Bunun da Bitlis ve Ahlat'a nasip olmasını ayrı bir şans olarak görüyorum. Biz bu hizmetlerin akabinde bölgemizde sanayici ve iş adamlarını, turizmciyi göreceğiz. Buralar bakir alanlar. Bu bölgeyi sadece olumsuzluklarla anmak tarihe de vicdansızlık olur. Aslında başımızda bir musibet gibi dolanan korona virüs gibi olan bu terörün de ortadan kaldırılması ile bu bölgedeki kültür ve medeniyetin sahiplenilmesi tüm Türkiye'ye, tüm İslam alemine açılması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu süreç içerisinde yaptığı en hayırlı işlerden biridir. Asya'nın miftahında yeniden inşa edilen bu kubbetül İslam, bütün insanlığın hayrına kucaklayıcı olacaktır."

Kaynak: İHA