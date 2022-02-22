BA.2 varyantı yeni bir dalga oluşturabilir! Normalleşme sürecine girilirken Prof. Dr. Bülent Ertuğrul'dan tedirgin eden açıklama geldi!Otomotiv Sac Şekillendirme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıAhlat ne demek, TDK'ya göre Ahlat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?NATO da Rusya'ya karşı yaptırım uygulayacak! Genel Sekreter Jens Stoltenberg taviz vermedi! "Rusya güç kullanırsa bedelini öder"İmlik ne demek, TDK'ya göre İmlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Çelik Levha Bükücüsü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıTV8 canlı yayın Survivor All Star 29. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeShow TV canlı yayın Baba 2. bölüm full, tek parça izle | Baba son bölüm izle YoutubeATV canlı yayın Destan 12. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm izle YoutubeKanal D canlı yayın Üç Kız Kardeş 1. bölüm full, tek parça izle | Üç Kız Kardeş ilk bölüm izle Youtube
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Ahlat ne demek, TDK'ya göre Ahlat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ahlat ne demek, TDK'ya göre Ahlat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ahlat kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ahlat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ahlat nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ahlat kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ahlat ne demek, TDK'ya göre Ahlat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ahlat ne demek? Ahlat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Ahlat kelimesi. Peki Ahlat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ahlat nedir, Ahlat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

AHLAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ahlat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Ahlat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre Ahlat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gülgillerden, kendi kendine yetişen, üzerine armut aşılanan ağaç, yaban armudu, dağ armudu (Pirus piraster)
- Bu ağacın, armuda benzeyen, iyice olgunlaştıktan sonra yenilebilen yemişi
- Kaba adam, yol iz bilmez kimse
- Bir karışım içindeki parçalar, ögeler
- Beden yapısının temelini oluşturan ögeler
- Bitlis iline bağlı ilçelerden biri

AHLAT KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- ahlatın iyisini (dağda) ayılar yer

AHLAT KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- ahlatıerbaa

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT