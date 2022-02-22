Ahlat ne demek, TDK'ya göre Ahlat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ahlat ne demek? Ahlat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Ahlat kelimesi. Peki Ahlat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ahlat nedir, Ahlat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AHLAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ahlat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ahlat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre Ahlat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gülgillerden, kendi kendine yetişen, üzerine armut aşılanan ağaç, yaban armudu, dağ armudu (Pirus piraster)

- Bu ağacın, armuda benzeyen, iyice olgunlaştıktan sonra yenilebilen yemişi

- Kaba adam, yol iz bilmez kimse

- Bir karışım içindeki parçalar, ögeler

- Beden yapısının temelini oluşturan ögeler

- Bitlis iline bağlı ilçelerden biri



AHLAT KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- ahlatın iyisini (dağda) ayılar yer



AHLAT KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- ahlatıerbaa

