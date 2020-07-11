Ahlat, TÜBİTAK yarışmalarında Türkiye 1’incisi oldu

Bitlis'in Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesi öğrencileri, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) bu yıl 51'incisi düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Türkiye Final yarışmasında, "Karnesiz Ara Tatilin Eğitim Paydaşlarındaki Yansımaları" adlı projesi ile Türkiye 1'ncisi oldu.

Bu yıl 51'incisi düzenlenen TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Türkiye Finali Ankara'da yapıldı. Bitlis'i temsilen Ahlat'tan katılan 2 projeden biri Türkiye 1'incisi olurken, diğer projede teşvik ödülü aldı. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesinden danışman öğretmen Engin Aktaş rehberliğinde katılan Zehra Vural ve Aleyna Korkmaz isimli öğrencilerin, sosyoloji alanında hazırladıkları "Karnesiz ara tatilin eğitim paydaşlarındaki yansımaları" isimli projesi, Türkiye 1'incisi oldu. Yine Türkiye finaline Sadullah Gencer Anadolu Lisesi'nden danışman öğretmen Murat Kardoğan rehberliğinde katılan Gamze İşler ve Vildan Ekinci adlı öğrenciler de değerler eğitimi alanında hazırladıkları "Okul yolu bilgi yolu" projesi de teşvik ödülü kazandı.

Türkiye 1'incisi olan Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesi ve teşvik ödülü kazanan Sadullah Gencer Anadolu Lisesi Bitlis'in gurur kaynağı olurken, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ve Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla birinci olan ve teşvik ödülü kazanan öğrenci ve öğretmenleri tebrik ettiler.

Kaynak: İHA