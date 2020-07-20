Ahlat ve Selçuklu ilçeleri kardeş oldu

Bitlis'in Ahlat ile Konya'nın Selçuklu ilçeleri imzalanan protokolle kardeş belediye oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu ile üç ilçenin belediye başkanı, "kardeş belediye" seçtikleri Bitlis, Tatvan, Ahlat, Adilcevaz ve Mutki belediyelerini ziyaret ederek, protokol imzaladılar. Ahlat Belediyesini ziyaret eden Konya heyetini Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ile belediye personelleri karşıladı. Başkan Çoban ve Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat'ın konuklarına Ahlat bastonu hediye ettiği görüşmede, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban ile Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı tarafından imzalanan protokolle iki ilçe kardeş belediye oldu. Daha sonra Ahlat Selçuklu Mezarlığı'na geçen Konya heyetine Başkan Çoban tarafından ilçenin genel tarihi hakkında bilgiler aktarılarak, hatıra fotoğrafı çekildi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı, Ahlat'ta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Pekyatırmacı, "Başkanımız, hem geçmişimizle ilgili hem de Selçukluların Anadolu'ya girişiyle ilgili çok güzel bilgiler verdi. Burada çok derin bir tarih ve medeniyetin izleri var. Selçuklu medeniyeti Orta Asya'dan itibaren Anadolu'ya gelinceye kadar çok geniş bir coğrafyada derin izler bırakarak Anadolu'ya ulaşmış ve neticede Konya'yı 200 yıllık bir başkentlikle yani tüm Anadolu'da izlerini bırakmış. Selçuklu'nun izlerini burada görmekten de mutluyuz. Tabii ki Ahlat ile olan kardeşlik ilişkimiz çok önemlidir. Konya kadim başkent, Ahlat ilk başkenttir. Böyle olduğu için aramızda zaten çok güçlü bir bağ var. İnşallah bundan sonraki süreçte bağımızı daha da kuvvetlendirerek, Ahlat ile birlikte işbirliği içerisinde farklı projeleri yürütmek istiyoruz. Hem belediyecilik hizmetleri anlamında hem de tarihi ve kültürel anlamda birlikte yürütmemiz gereken çok proje var. Bugünü bir başlangıç olarak görüyoruz. Kardeşlik protokolümüzü de imzaladık. Bundan sonraki süreçte temaslarımız devam edecek. Önümüzdeki süreçte gidiş gelişlerimiz olacak. Kadim medeniyetten aldığımız güçle geleceğe ışık tutmamız ve iz bırakmamız gerekiyor. Bu anlamda Ahlat'ta da güzel işler yapılacağına inanıyorum. Tüm Konyalıların sizlere selamlarını iletiyorum" dedi.

Ahlat Belediye Başkanı Çoban ise, "Bugün Konya'dan gelen belediye başkanlarımızı ağırlama imkanımız oldu. Özellikle kardeş belediyecilik anlamında Türkiye'de aslında çok önemli birtakım çakışmaları da sergileyeceğimiz bir protokolün de şahitliğini yaptınız. Ahlat, Türkiye için kutsal bir emanet. Buradaki bu emanetler inşallah bizden sonraki nesillere sağlam bir emanet olarak ulaşsın diye gayret edeceğiz. Milli mirasımıza sahip çıkmak gibi bir mecburiyetimiz var. Bu vesileyle de Konya'dan gelen başkanlarımızın ilgisi bizleri ayrıca mutlu etmiştir. Kardeşlik protokolümüz Ahlat'a, Selçuklu'ya ve Konya'ya hayırlı olsun" diye konuştu.

Konya heyeti mezarlık ziyareti sonrası Emir Bayındır Kümbeti'ni ziyaret ederek ilçeden ayrıldı. Ahlat'taki geziye Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Bakanı Hasan Kılca, Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Koordinasyon Daire Başkanı Mustafa Yazlık da katıldı.

Kaynak: İHA