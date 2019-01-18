Ahlatlı öğretmenler Almanya yolcusu

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Ahlat ilçesindeki 8 öğretmen, "Birlikte Geleceğe Yürüyoruz" projesi kapsamında Almanya'ya gidecek.

Ahlat Şehit Summani Görgen Yatılı Bölge Ortaokulu idareci ve öğretmenlerinden oluşan 8 eğitimci, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi tarafından desteklenen Erasmus+ Programı "Birlikte Geleceğe Yürüyoruz" adlı proje kapsamında 21 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında Almanya'nın Münih kentinde okulları gezerek incelemelerde bulunacak ve eğitimlere katılacaklar. Proje hakkında gazetecilere bilgi veren Ahlat Şehit Summani Görgen Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Faysal Doğan, "Uygulamalı derslerle öğrenci merkezli yaklaşımın gerekli teknik ve stratejilerini öğrenecek, öğrenciye kendi başına karar verebilme ve öğrenebilme yetisini kazandırabilecek güdüleyici öğretmen davranışları edinilecek, bu yaklaşıma uygun ders ve yıllık planlar hazırlayabilme yeterliliği kazanılacak, öğrenci ve öğretmen arasındaki etkili iletişimi arttıracak diyaloglar kazanılacak, teknolojiyi etkin kullanıp bu yaklaşımı sınıfta en verimli şekilde uygulama becerisi elde edilecektir. Seminer çalışmaları ve alan uzmanlarıyla yapılacak konferanslarla farklı ülkelerin eğitimlerinde öğrenci merkezli yaklaşımın kullanımı için en iyi uygulama yaklaşımlarının paylaşımı ve transferi yapılacaktır. Personelimizin bu alanda yeterlilik düzeylerinin artırılması ve kurumumuzun kalite yönetiminin arttırılması amaçlanmaktadır" dedi.

Eğitim sonrasında katılımcıların öğrenci merkezli eğitim çalışmalarını daha aktif ve etkili kullanma konusunda yetkinlik kazanması planlandığını kaydeden Okul Müdürü Doğan, "Kurumumuzda öğrenci merkezli eğitim öğretim yöntem ve tekniklerinin merkeze alındığı ve müfredatın buna göre şekillendiği bir eğitim ortamı oluşturulacaktır. Proje sayesinde katılımcı öğretmenlerimiz, eğitim aldıkları kurumlarda öğrenci merkezli eğitim sistemini hem teorik olarak öğrenme hem de pratik olarak uygulama fırsatı bulacaklardır. Böylelikle ülkemize geri döndüklerinde bu eğitim sistemini kendi günlük ve yıllık ders planlarına uyarlayacak ve derslerden daha çok verim alınmasını sağlayacaklardır. Öğrencilerin aktifleşmesiyle beraber değerli ve başarılı olduklarını hissetmeleri ve böylelikle öğrenci-öğretmen arasındaki ilişkinin kuvvetlenmesi sağlanacaktır. Ülkemizde uygulanan müfredat programlarının ve dersin işlenişinde, yararlanılan etkinliklerde öğrenci merkezli bir anlayışın hâkim olmaması ve öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetlerine tam olarak katılamamasıyla ilgili olarak öğretmenlerimiz, bu projede yer alan yapılandırılmış eğitim kursu ile Avrupa'da uygulanan yöntemlerle ilgili olarak deneyim kazanacak, mesleki becerilerini geliştirecek ve öğrencilerin eğitim sürecinde yaşanan sıkıntılarını giderme açısından daha yetkin hale geleceklerdir. AB boyutunda öğrenci merkezli öğretim, yöntem, teknik konularında personelimizin bilgi ve deneyim kazanmalarını hedefleyen kurumumuz, edinilen bilgi ve deneyimi bölgemizin ihtiyaçları doğrultusunda ortaokul öğrencilerine yönelik olarak kullanmayı planlamaktadır. Projenin hazırlık ve diğer tüm süreçlerinde bizden yardımlarını esirgemeyen Ahlatlı hemşehrimiz İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Zübeyir Gökhan Doğan Beyefendiye ve çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunarım" diye konuştu.

Kaynak: İHA