Ahlat’ta atletizm yarışması

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Atletizm Yarışması yapıldı.

Yapılan yarışlarla ilgili açıklamada bulunan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Ak, "Yapılan bu yarışmaya 7 ortaokul ve 25 öğrencinin katılımıyla geleceğin atletizmcilerini bulmak, sosyal yaşamlarında sporun etkilerini anlatmak, sağlıklı yaşam için spora teşvik etmek amacıyla gençlerde sporun farkındalığını oluşturmak için bir araya gelindi. İlçemizde bu ve buna benzer spor müsabakalarının devamlı hale getirmek istiyoruz, Yapılan bu müsabakalarda takım olarak Şehit Sümmani Görgen Ortaokulu birinci, Ergezen Ortaokulu ikinci, Alparslan Ortaokulu üçüncü, Güzelsu Ortaokulu dördüncü oldu. Ferdi yarışmalarda ise Ümit Eser birinci, Yusuf Tilmaç ikinci, Emirhan Keşan üçüncü ve Mustafa İşler dördüncü oldu. Müsabakalarımıza desteklerinden dolayı başta Kaymakamımız Erkan İsa Erat Beye, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mutluk Özden'e ve tüm beden eğitimi öğretmenlerine teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: İHA