Ahlat’ta “Eğitim Kurumu Müdürleri Kurulu” toplantısı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Eğitim Kurumu Müdürleri Kurulu" toplantısı yapıldı.

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Abdurrahman Gazi konferans salonunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen toplantıya Ahlat İlçe Kaymakamı Erkan İsa Erat, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ve okul müdürleri katıldı. Toplantıda, 2018-2019 eğitim öğretim yılının genel olarak değerlendirilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı 2023 vizyon belgesi kapsamında ilçede yapılacak eğitim planlamaları görüşüldü. İlçede bakım ve onarımı yapılan okulların, beceri ve tasarım atölyelerinin sunumu yapıldı. Sunumların ardından kısa bir konuşma yapan Ahlat Kaymakamı Erat, eğitim alanında yapılacak çalışmaların bizzat takipçisi ve destekçisi olacağını söyledi. Çekilen toplu hatıra fotoğrafının ardından toplantı sona erdi.

Kaynak: İHA