Ahlat’ta Nevruz kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde baharın gelişini müjdeleyen Nevruz kutlandı.

Ahlat Belediyesi'nin katkılarıyla Ahlat Ülkü Ocakları tarafından ilçenin Selçuklu Çarşısında düzenlenen kutlama programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra açılış konuşmasını yapan Ahlat Ülkü Ocakları Başkanı Emrah Subaşı, bir bahar mevsimine daha ulaşmanın sevinç ve huzurunu yaşadıklarını söyledi. Subaşı; "Bahar uyanışın simgesi, doğuş ve doğruluşun habercisidir. Toprak baharla gözlerini açar, doğa renk ve cümbüşüyle çağlar, berekete doğru akar. Filizlenen tohumlar, yeşeren umutlar, yemyeşil hale gelen ağaçlar baharın gövde gösterisi rahmet ve bolluğun ilhami, işaret fişeğidir" dedi.

Nevruz'un bin bir rengin umut saçtığı gün olduğunu ifade eden Subaşı, herkesin Nevruz bayramını kutlayarak, bugünün önemine binaen kucaklaşmayı ve kaynaşmayı Yüce Allah'tan niyaz ettiğini ifade etti.

Okunan şiirler ve halk oyunları gösterisiyle devam eden kutlamada, örste demir dövülerek yakılan nevruz ateşinin üzerinden atlanıldı. Kutlama programında ayrıca yumurta tokuşturularak ok atışları yapıldı. Vatandaşlar tarafından çekilen halaylara Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban ve Ahlat Cumhuriyet Savcısı Osman Hanbay'da eşlik etti. Düzenlenen kutlama programına Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban, Ahlat Cumhuriyet Savcısı Osman Hanbay, MHP Ahlat İlçe Başkanı Tahsin Gülsar, Ülkü Ocakları İl Başkanı Yusuf Demir ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA