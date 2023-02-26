Ahmad Abdollahzadeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmad Abdollahzadeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmad Abdollahzadeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmad Abdollahzadeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmad Abdollahzadeh 6 Mayıs 1993 tarihinde Shush, Khuzestan şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da احمد عبدالله زاده şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmad Abdollahzadeh Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini I.SM yapmaktadır. Ahmad Abdollahzadeh, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Nassaji Mazandaran futbol takımında oynamaktadır. FC Nassaji Mazandaran takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ahmad Abdollahzadeh'nin FC Nassaji Mazandaran ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmad Abdollahzadeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmad Abdollahzadeh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmad Abdollahzadeh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmad Abdollahzadeh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Foolad FC U21

1 Temmuz 2013 yılında Foolad

2 Temmuz 2015 yılında Tractor Sazi

8 Ocak 2016 yılında Foolad

1 Temmuz 2018 yılında Sanat Naft

14 Ağustos 2018 yılında FC Nassaji M.

7 Temmuz 2019 yılında Foolad

28 Ocak 2023 yılında FC Nassaji M.

Ahmad Abdollahzadeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmad Abdollahzadeh şuan FC Nassaji Mazandaran takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Ahmad Abdollahzadeh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İran U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 3 gol atmıştır.

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