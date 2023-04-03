Ahmad Abdulla Al Hajjaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmad Abdulla Al Hajjaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmad Abdulla Al Hajjaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ahmad Abdulla Al Hajjaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ahmad Abdulla Al Hajjaj {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ahmad Abdulla Al Hajjaj Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Duhail SC Reserves futbol takımında oynamaktadır. Al-Duhail SC Reserves takımına - tarihinde katılmıştır. Ahmad Abdulla Al Hajjaj'nin Al-Duhail SC Reserves ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ahmad Abdulla Al Hajjaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ahmad Abdulla Al Hajjaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ahmad Abdulla Al Hajjaj şuan Al-Duhail SC Reserves takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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