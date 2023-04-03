Ahmad Al Omaysi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmad Al Omaysi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmad Al Omaysi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ahmad Al Omaysi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ahmad Al Omaysi 30 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ahmad Al Omaysi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Shabab Riad U23 futbol takımında oynamaktadır. Al-Shabab Riad U23 takımına - tarihinde katılmıştır. Ahmad Al Omaysi'nin Al-Shabab Riad U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ahmad Al Omaysi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ahmad Al Omaysi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ahmad Al Omaysi şuan Al-Shabab Riad U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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