Ahmad Faqa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmad Faqa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmad Faqa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmad Faqa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmad Faqa 10 Ocak 2003 tarihinde Qamishli şehrinde doğmuştur. Aslen Suriye,İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmad Faqa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmad Faqa, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AIK Solna futbol takımında oynamaktadır. AIK Solna takımına 23 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmad Faqa'nin AIK Solna ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Ahmad Faqa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ahmad Faqa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmad Faqa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmad Faqa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında AIK U19

23 Mart 2022 yılında AIK

24 Mart 2022 yılında Västerås SK

30 Haziran 2022 yılında AIK

28 Temmuz 2022 yılında Sandvikens IF

30 Kasım 2022 yılında AIK

Ahmad Faqa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmad Faqa şuan AIK Solna takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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