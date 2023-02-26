Ahmad Gohari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmad Gohari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ahmad Gohari kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ahmad Gohari ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ahmad Gohari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmad Gohari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ahmad Gohari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmad Gohari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmad Gohari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmad Gohari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmad Gohari 12 Ocak 1996 tarihinde Kabudrahang, Hamedan şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da احمد گوهری şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmad Gohari Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmad Gohari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Persepolis FC futbol takımında oynamaktadır. Persepolis FC takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmad Gohari'nin Persepolis FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmad Gohari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmad Gohari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Ahmad Gohari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmad Gohari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Naft Novin U19

10 Ağustos 2014 yılında Naft Tahran

1 Temmuz 2016 yılında Saipa FC

1 Temmuz 2017 yılında Pars Jam

1 Temmuz 2019 yılında Saipa FC

13 Ocak 2020 yılında Naft M.I.S F.C.

17 Eylül 2021 yılında Sanat Naft

2 Şubat 2022 yılında Persepolis

Ahmad Gohari kimdir

Ahmad Gohari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmad Gohari şuan Persepolis FC takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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Ahmad Gohari nereli

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