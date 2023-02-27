Ahmad Nasiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmad Nasiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmad Nasiri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmad Nasiri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmad Nasiri 1 Eylül 1993 tarihinde Shiraz, Fars şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da احمد نصیری şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmad Nasiri Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmad Nasiri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mes Kerman futbol takımında oynamaktadır. Mes Kerman takımına 11 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Ahmad Nasiri'nin Mes Kerman ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmad Nasiri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmad Nasiri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ahmad Nasiri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmad Nasiri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Bargh Jadid

1 Temmuz 2017 yılında Fajr Sepasi

25 Temmuz 2019 yılında Naft Gachsaran

12 Ekim 2020 yılında Kheybar FC

11 Eylül 2021 yılında Mes Kerman

Ahmad Nasiri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmad Nasiri şuan Mes Kerman takımında oynamakta ve 86 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.