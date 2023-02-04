Ahmad Ngouyamsa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmad Ngouyamsa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmad Ngouyamsa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmad Ngouyamsa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmad Ngouyamsa 21 Aralık 2000 tarihinde Yaounde şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Kamerun uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ahmad Toure Ngouyamsa Nounchili şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmad Ngouyamsa Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmad Ngouyamsa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dijon FCO futbol takımında oynamaktadır. Dijon FCO takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Ahmad Ngouyamsa'nin Dijon FCO ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmad Ngouyamsa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ahmad Ngouyamsa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ahmad Ngouyamsa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmad Ngouyamsa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Dijon FCO B

1 Temmuz 2020 yılında Dijon

Ahmad Ngouyamsa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmad Ngouyamsa şuan Dijon FCO takımında oynamakta ve 92 numaralı formayı giymektedir.

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