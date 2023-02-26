Ahmad Salman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmad Salman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmad Salman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmad Salman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmad Salman 22 Mart 2004 tarihinde Jerusalem şehrinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da אחמד איברהים סלמן şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmad Salman Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE yapmaktadır. Ahmad Salman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Netanya futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Netanya takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ahmad Salman'nin Maccabi Netanya ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Ahmad Salman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmad Salman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmad Salman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmad Salman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında H. Jerusalem

10 Ocak 2023 yılında Maccabi Netanya

Ahmad Salman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmad Salman şuan Maccabi Netanya takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ahmad Salman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hapoel Jerusalem

İsrail U19 takımında 20 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 2 gol atmıştır.

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