Ahmad Shariatzadeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmad Shariatzadeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmad Shariatzadeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmad Shariatzadeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmad Shariatzadeh 1 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da احمد شریعت زاده şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmad Shariatzadeh Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KT agency yapmaktadır. Ahmad Shariatzadeh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sanat Naft FC futbol takımında oynamaktadır. Sanat Naft FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Ahmad Shariatzadeh'nin Sanat Naft FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmad Shariatzadeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmad Shariatzadeh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmad Shariatzadeh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmad Shariatzadeh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Sanat Naft

Ahmad Shariatzadeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmad Shariatzadeh şuan Sanat Naft FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Ahmad Shariatzadeh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İran U23 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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