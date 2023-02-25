Ahmad Taleb kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmad Taleb Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmad Taleb adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmad Taleb Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmad Taleb 4 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. Avustralya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmad Taleb Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Pitch management yapmaktadır. Ahmad Taleb, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Melbourne Victory futbol takımında oynamaktadır. Melbourne Victory takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmad Taleb'nin Melbourne Victory ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ahmad Taleb Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmad Taleb isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmad Taleb Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmad Taleb futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2020 yılında Melbourne City

1 Temmuz 2022 yılında Melbourne

Ahmad Taleb Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmad Taleb şuan Melbourne Victory takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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