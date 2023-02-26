Ahmadreza Mousavi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmadreza Mousavi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmadreza Mousavi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmadreza Mousavi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmadreza Mousavi 6 Temmuz 2003 tarihinde Shahr-e Kord, Chaharmahal and Bakhtiari şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da احمدرضا موسوی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmadreza Mousavi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmadreza Mousavi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sepahan FC futbol takımında oynamaktadır. Sepahan FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmadreza Mousavi'nin Sepahan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Ahmadreza Mousavi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmadreza Mousavi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmadreza Mousavi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmadreza Mousavi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Sepahan

Ahmadreza Mousavi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmadreza Mousavi şuan Sepahan FC takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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