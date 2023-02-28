Ahmed Abdelaziz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Abdelaziz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Abdelaziz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Abdelaziz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Abdelaziz 26 Ağustos 1993 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Mohamed Abdelaziz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Abdelaziz Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed Abdelaziz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Smouha SC futbol takımında oynamaktadır. Smouha SC takımına 17 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed Abdelaziz'nin Smouha SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Abdelaziz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Abdelaziz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Abdelaziz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Abdelaziz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında Aswan SC

25 Temmuz 2016 yılında Enppi SC

8 Kasım 2020 yılında El Mokawloon

17 Eylül 2022 yılında Smouha

Ahmed Abdelaziz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Abdelaziz şuan Smouha SC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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