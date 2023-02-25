Ahmed Abdelkader kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Abdelkader Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Abdelkader adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Abdelkader Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Abdelkader 19 Şubat 1999 tarihinde Brest şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Cezayir,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Abdelkader Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FH Sports Agency yapmaktadır. Ahmed Abdelkader, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CR Belouizdad futbol takımında oynamaktadır. CR Belouizdad takımına 27 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Ahmed Abdelkader'nin CR Belouizdad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Abdelkader Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_ahmed213/

Ahmed Abdelkader Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Abdelkader isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Abdelkader Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Abdelkader futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında EA Guingamp B

1 Temmuz 2018 yılında ENAD

1 Temmuz 2019 yılında Sunderland U23

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

27 Eylül 2020 yılında CR Belouizdad

Ahmed Abdelkader Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Abdelkader şuan CR Belouizdad takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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