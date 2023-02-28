Ahmed Abdelkader kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Abdelkader Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Abdelkader adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Abdelkader Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Abdelkader 23 Mayıs 1999 tarihinde Kairo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Mohamed Abdelkader Radwan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Abdelkader Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Ahmed Abdelkader, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Ahly Kahire futbol takımında oynamaktadır. El Ahly Kahire takımına - tarihinde katılmıştır. Ahmed Abdelkader'nin El Ahly Kahire ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Abdelkader Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Abdelkader isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Abdelkader Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Abdelkader futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Şubat 2018 yılında Sparta Praha B

24 Eylül 2020 yılında El Ahly U21

30 Kasım 2020 yılında Smouha

31 Ağustos 2021 yılında El Ahly

Ahmed Abdelkader Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Abdelkader şuan El Ahly Kahire takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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