Ahmed Abdelrasoul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Abdelrasoul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Abdelrasoul adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Abdelrasoul Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Abdelrasoul 14 Aralık 1995 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da أحمد عبد الرسول şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Abdelrasoul Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Westland Group yapmaktadır. Ahmed Abdelrasoul, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Dakhlia SC futbol takımında oynamaktadır. El Dakhlia SC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ahmed Abdelrasoul'nin El Dakhlia SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Abdelrasoul Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Abdelrasoul isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Abdelrasoul Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Abdelrasoul futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Eylül 2015 yılında El Shorta

30 Haziran 2016 yılında El Ahly U21

21 Ağustos 2016 yılında El Mahalla

1 Temmuz 2018 yılında Petrojet

2 Ekim 2022 yılında Smouha

31 Ocak 2023 yılında El Dakhlia

30 Haziran 2023 yılında Smouha

Ahmed Abdelrasoul Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Abdelrasoul şuan El Dakhlia SC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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