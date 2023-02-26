Ahmed Abed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Abed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Abed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Abed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Abed 30 Mart 1990 tarihinde Nazareth şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da אחמד עאבד şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Abed Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JSA sports career management yapmaktadır. Ahmed Abed, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Bnei Reineh futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Bnei Reineh takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed Abed'nin Maccabi Bnei Reineh ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Abed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Abed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Abed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Abed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında M. Ahi Nazareth

1 Temmuz 2011 yılında Kiryat Shmona

29 Ocak 2018 yılında Giresunspor

11 Temmuz 2018 yılında Hapoel Tel Aviv

15 Ocak 2020 yılında Kiryat Shmona

19 Ağustos 2020 yılında M. Ahi Nazareth

1 Temmuz 2022 yılında M. Bnei Reineh

Ahmed Abed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Abed şuan Maccabi Bnei Reineh takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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