Ahmed Abou Egela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Abou Egela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ahmed Abou Egela kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ahmed Abou Egela ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ahmed Abou Egela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Abou Egela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ahmed Abou Egela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Abou Egela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Abou Egela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Abou Egela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Abou Egela 18 Haziran 2000 tarihinde Kom Hamada şehrinde doğmuştur.  Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Abou-Egela Abdelrazek Abou-Ghaly şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Abou Egela Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed Abou Egela, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Mokawloon SC futbol takımında oynamaktadır. El Mokawloon SC takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Ahmed Abou Egela'nin El Mokawloon SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Abou Egela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Abou Egela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Ahmed Abou Egela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Abou Egela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2021 yılında El Mokawloon

Ahmed Abou Egela kimdir

Ahmed Abou Egela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Abou Egela şuan El Mokawloon SC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ahmed Abou Egela nereli

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