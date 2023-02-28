Ahmed Adel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Adel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Adel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Adel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Adel 10 Nisan 1987 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Adel Abdelmonem şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Adel Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed Adel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ismaily SC futbol takımında oynamaktadır. Ismaily SC takımına 14 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Ahmed Adel'nin Ismaily SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Adel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Adel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Adel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Adel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında El Ahly

27 Ocak 2018 yılında El Makasa

20 Kasım 2020 yılında El Gouna

14 Eylül 2021 yılında Ismaily

Ahmed Adel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Adel şuan Ismaily SC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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