Ahmed Adel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Adel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Adel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Adel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Adel 25 Eylül 1997 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da أحمد عادل şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Adel Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Westland Group yapmaktadır. Ahmed Adel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Alexandria futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Alexandria takımına 6 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Ahmed Adel'nin Ittihad Alexandria ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Adel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Adel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Adel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Adel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2015 yılında Zamalek U21

15 Eylül 2019 yılında El Masry

6 Aralık 2020 yılında El Makasa

6 Eylül 2021 yılında El Ittihad

Ahmed Adel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Adel şuan Ittihad Alexandria takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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