Ahmed Ademov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Ademov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Ademov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Ademov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Ademov 10 Kasım 1993 tarihinde Gotse Delchev şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Ахмед Асимов Адемов şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Ademov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed Ademov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dobrudzha Dobrich futbol takımında oynamaktadır. Dobrudzha Dobrich takımına 2 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Ahmed Ademov'nin Dobrudzha Dobrich ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Ademov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Ademov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ahmed Ademov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Ademov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Pirin GD

1 Temmuz 2015 yılında Oborishte

1 Temmuz 2016 yılında Bansko

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

30 Haziran 2019 yılında Pirin

1 Temmuz 2020 yılında Dob. Dobrich

1 Temmuz 2021 yılında S. Simitli

2 Eylül 2021 yılında Dob. Dobrich

Ahmed Ademov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Ademov şuan Dobrudzha Dobrich takımında oynamakta ve 67 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.