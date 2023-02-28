Ahmed Afifi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Afifi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Afifi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Afifi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Afifi 24 Mayıs 1993 tarihinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da احمد عفيفى şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Afifi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Mokawloon SC futbol takımında oynamaktadır. El Mokawloon SC takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed Afifi'nin El Mokawloon SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Afifi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Afifi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Afifi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Afifi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Temmuz 2016 yılında Aswan SC

30 Haziran 2017 yılında El Gouna

19 Temmuz 2017 yılında Alassiouty SC

20 Ocak 2019 yılında Petrojet

21 Ocak 2020 yılında Entag El Harby

7 Ekim 2021 yılında El Mahalla

31 Ocak 2022 yılında El Mokawloon

Ahmed Afifi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Afifi şuan El Mokawloon SC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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