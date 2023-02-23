Ahmed Ahmedov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Ahmedov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Ahmedov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Ahmedov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Ahmedov 4 Mart 1995 tarihinde Planinitsa şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Ахмед Йълмъзов Ахмедов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Ahmedov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed Ahmedov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slavia Sofia futbol takımında oynamaktadır. Slavia Sofia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed Ahmedov'nin Slavia Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Ahmedov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Ahmedov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Ahmedov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Ahmedov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında Burgas

1 Temmuz 2015 yılında Pomorie

1 Temmuz 2018 yılında Dunav

1 Ocak 2020 yılında CSKA-Sofia

9 Şubat 2021 yılında Neftçi Baku

30 Haziran 2021 yılında CSKA-Sofia

1 Temmuz 2022 yılında Slavia Sofia

Ahmed Ahmedov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Ahmedov şuan Slavia Sofia takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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