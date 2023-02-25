Ahmed Ait Abdesslem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Ait Abdesslem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Ait Abdesslem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Ait Abdesslem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Ait Abdesslem 30 Ağustos 1997 tarihinde Tizi Ouzou şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Ait Abdesslem Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Ahmed Ait Abdesslem, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CR Belouizdad futbol takımında oynamaktadır. CR Belouizdad takımına 17 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Ahmed Ait Abdesslem'nin CR Belouizdad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Ait Abdesslem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Ait Abdesslem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Ait Abdesslem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Ait Abdesslem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında JS Kabylie

17 Ağustos 2021 yılında CR Belouizdad

Ahmed Ait Abdesslem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Ait Abdesslem şuan CR Belouizdad takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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