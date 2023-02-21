Ahmed Al Hammadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Al Hammadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Al Hammadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Al Hammadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Al Hammadi 20 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Abdulla Ahmed Al Hammadi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Al Hammadi Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Dhafra FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Dhafra FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Ahmed Al Hammadi'nin Al-Dhafra FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Al Hammadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Al Hammadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Al Hammadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Al Hammadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Al-Dhafra FC

Ahmed Al Hammadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Al Hammadi şuan Al-Dhafra FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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