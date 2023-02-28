Ahmed Alaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Alaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Alaa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Alaa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Alaa 1 Ocak 1994 tarihinde Alexandria şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Alaa Eldin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Alaa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed Alaa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Mokawloon SC futbol takımında oynamaktadır. El Mokawloon SC takımına 4 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed Alaa'nin El Mokawloon SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Alaa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Alaa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Alaa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Alaa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağustos 2017 yılında El Dakhlia

1 Temmuz 2018 yılında El Ahly

9 Ağustos 2019 yılında Gaish

28 Ağustos 2021 yılında El Ahly

29 Ağustos 2021 yılında El Masry

4 Ekim 2022 yılında El Mokawloon

Ahmed Alaa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Alaa şuan El Mokawloon SC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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