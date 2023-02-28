Ahmed Ali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Ali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ahmed Ali kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ahmed Ali ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ahmed Ali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Ali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ahmed Ali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Ali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Ali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Ali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Ali 21 Mayıs 1986 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Ali Kamel şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Ali Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Starr & Int. yapmaktadır. Ahmed Ali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Harras El Hodoud futbol takımında oynamaktadır. Harras El Hodoud takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ahmed Ali'nin Harras El Hodoud ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Ali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Ali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Ahmed Ali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Ali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Enppi SC U23

1 Temmuz 2007 yılında Enppi SC

1 Ağustos 2008 yılında Petrol Asyut

1 Temmuz 2009 yılında Ismaily

1 Ocak 2011 yılında Al-Hilal SFC

30 Haziran 2011 yılında Ismaily

8 Ekim 2013 yılında Zamalek

17 Ağustos 2015 yılında Wadi Degla

1 Ocak 2016 yılında El Mokawloon

14 Temmuz 2019 yılında Pyramids FC

5 Ocak 2020 yılında Enppi SC

31 Ekim 2020 yılında Pyramids FC

18 Kasım 2020 yılında Bank El Ahly

28 Eylül 2021 yılında El Ittihad

30 Ocak 2022 yılında El Mokawloon

31 Ağustos 2022 yılında El Ittihad

15 Eylül 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Harras Hodoud

Ahmed Ali kimdir

Ahmed Ali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Ali şuan Harras El Hodoud takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Ahmed Ali Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Mısır takımında 14 numaralı formasıyla 11 Ağustos 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 5 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ahmed Ali nereli

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